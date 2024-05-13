台北市長蔣萬安。（劉彥宜攝）

台北市政府13日下午舉行「台北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案（BOT／OT）」簽約典禮，是北市首例以生態主題為主軸的促參案。台北市長蔣萬安表示，此案是非常重要的開發案，結合三貓2.0計畫，未來是重要的門戶意象，將帶動動物園的觀光人流、貓纜乘客次數及貓空茶文化。

基地位置座落於台北市立動物園入口西側，緊鄰捷運文湖線、貓空纜車及捷運環狀線南環段Y01站，自前台北市長郝龍斌任內拆除Zoo Mall後，前市長柯文哲閒置8年，副市長林奕華今日下午將與台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司簽署投資契約，民間機構預計投資金額約45億元，許可期間50年，估創造約1300個就業機會及政府財務效益21.24億元等。

木柵動物園「ZooMall」後來出現一些問題，導致商場發展受影響。圖為2002年有議員提出業者承租問題時之景況。﹝資料照／劉宗龍攝﹞

蔣萬安表示，此案是非常重要的開發案，結合三貓2.0計畫，未來是重要的門戶意象，將帶動動物園的觀光人流、貓纜乘客次數及貓空茶文化，未來非常期待結合環狀線、文湖線，藉便利的交通，讓整體地區全面提升和發展。

他強調，今日正式簽約，感謝局處同仁非常努力，之前就再三和同仁說，要為成功找方法，沒有不可能的事。

蔣萬安也說，北市府分工更要合作，很多市政推動不會是單一局處負責而是跨局處共同努力，寧可管太多、不要管太少，寧可撈過界、不要三不管，面對各項狀況第一時間共同跨局處緊急應變，各項市政推動共同努力，擬定目標具體實行計畫全力以赴。