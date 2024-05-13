士電、中興電、亞力及華城等機電四雄，拜台電強韌電網計畫持續釋單的挹注，外銷也傳捷報，目前在手訂單從100多億元至400多億元不等，訂單能見度至少看到2026年，中興電部分長單看到2030年，第一季獲利、前四月營收全面改寫同期新高。

機電四雄今年初以來，股價飆漲，近期獲利回吐賣壓湧現而走弱，13日股價全面下跌開出，目前呈現大跌走勢。

台電因應太陽能光電建案及離岸風電陸續併網發電，2022年推出強韌電網計畫，陸續汰換變壓器等重電設備及離岸風電升壓站標案，士電、東元、中興電、亞力、華城、樂事綠能及大同等機電廠先後拿下多起標案，除樂事綠能外，其他機電大廠累積訂單均超過百億元。其中又以士電、中興電、亞力及華城等機電四雄，表現最突出，重電事業產能及訂單都滿載，第一季財報及前四月營收，全面創同期新高。

士電、中興電及華城上周陸續公布第一季財報。華城第一季合併營收30.38億元、營業利益6.21億元、稅後純益5.98億元，EPS從去年同期0.79元增加至2.29元，全面改寫同期新高。

士電重電事業彌補自動化事業偏弱部份，第一季合併營收99.18億元，本業獲利9.57億元，加上業外、轉投資收益挹注，稅後純益11.8億元、EPS達2.27元，全面改寫同期新高。

中興電第一季合併營收61.39億元、本業獲利12.25億元、稅後純益9.53億元，EPS達1.93元，全面改寫同期新高。

亞力14日董事會承認第一季財報，自結前二月EPS為0.34元，市場預期，3月營收創同期新高，首季EPS有機會勝過去年同期的0.6元，創同期新高。

前四月營收方面，中興電4月合併營收19.13億元、年增33.61％，前四月合併營收80.51億元、年增10.7％。士電4月合併營收29.54億元，年增8.98％；前四月合併營收128.72億元，年成長10.16％。

華城4月合併營收14.66億元，年成長35.2％；前四月合併營收45.04億元，年增71.57％，全面創同期新高。華城表示，前四月營收創高主因是台電及外銷案訂單成長。

亞力4月合併營收6.03億元，年減17.55％，改寫同期次高；前四月合併營收26.66億元，年增3.95％，創同期新高。亞力表示，亞力交貨，業者尚未完成驗收，無法認列4月營收，將遞延認列。