加權指數13日開盤突破歷史新，來到20,993.28點，隨後雖漲幅收斂但仍在20,857附近徘徊。華南投顧表示，觀察盤面結構，在權王台積電（2330）帶動下，AI概念如廣達、鴻海，以及貨櫃航運的長榮與散裝族群也強勢表態。

華南投顧指出，520以前做多氣氛強烈，未來續留意520相關類股走勢，如重電、軍工、 綠電、生技、營建營造等五大族群；櫃買指數上周五收小十字 K，並位於各級均線（5MA至60MA）下方，13日則因資金流入大型權值股而盤中下挫。觀察盤面結構，以貨櫃航運、散裝航運、航空、高爾夫球漲勢較具族群性，未來可留意MSCI季度調整題材。

今日法人說明會有華碩（2357）、中租-KY（5871）、上海商銀（5876）、家碩（6953）可留意財報數字；本周重要經濟數據為5／13-5／17，美國將公布4月 CPI、PPI、零售銷售等，法人預期將使台股高檔震盪。