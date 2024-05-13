高雄某科技公司製造部工程師魏姓男子，下班時發現同事李姓男子的機車鑰匙沒拔，竟打開置物箱偷走皮包，利用信用卡爽叫雞排珍奶外送，還到蘋果網站狂買耳機、行動電源，半天內就盜刷4萬多元，警方事後透過消費紀錄IP逮人。高雄地院依竊盜、偽造文書等罪判魏男拘役30天、有期徒刑3月，可上訴。

26歲魏男與李男是早晚班輪班同事，2021年6月某日晚間，魏男下早班後與李男交接，步行到停車場後，發現李男機車鑰匙沒拔，竟萌生歹念、偷偷打開李男機車置物箱，發現李男皮包也忘了拿，便直接竊走。

魏男回到楠梓區住處，翻找李男的皮包，發現李男的證件、信用卡都在內，他先打開foodpanda APP，輸入李男信用卡資訊後，狂點飲料、雞排，甚至還把李男信用卡資訊轉給友人表示要「請客」，友人不疑有他，也趁機狂叫千元外送大餐。

事後魏男還不滿意，打開蘋果電腦的網路商店，瘋狂下單藍芽耳機、行動電源，短短半天內就盜刷李男信用卡4萬4949元。李男事後收到盜刷21筆的通知，立刻將信用卡掛失並報警。警方根據消費紀錄的IP位置，循線揪出魏男到案。

魏男辯稱，他的蘋果和foodpanda帳號疑似遭人盜用，否認盜刷李男的信用卡。但檢方比對消費紀錄、時間，發現都是魏男上班的時段及住家地址，當時下訂的手機門號也是魏男持有，戳破魏男謊言。

開庭時魏男自知無法再狡辯，坦承犯罪，法官審酌他未予蘋果電腦和解，已賠償李男及foodpanda損失，最後依竊盜、偽造文書，各判拘役30天、有期徒刑3月，得易科罰金，可緩刑2年，緩刑期要提供60小時義務勞務。