三軍總醫院辦理資訊安全維護林姓前組長，2017年到2021年辦理資安設備採購，收受投標廠商永磐公司回扣，4年下來收受賄款257萬餘元、筆電以及APPLE WATCH及IPHONE13，士林地檢署今天（13日）偵結，依貪汙治罪條例起訴前林姓少校、永磐公司張姓、彭姓業務人員、2名負責驗收的約聘人員。

起訴指出，林姓少校2017年起擔任醫療資訊組系統工程組組長，與永磐公司彭姓業務主管、張姓業務人員約定提高每件標案價金，讓他收取10％利潤，共計14案，林男收取257萬賄款。

另外，張姓業務人員答應林男，退休後可以到他成立的全位公司任職，2011年起，林男將後續5個標案總金額2388萬餘元，全交由張男撰寫標單，藉規格綁標，結果緊全位1間公司投標，作為新到任公司的業績，替自己退伍以後鋪路，檢方清查永磐、全位2公司共19案，4000多萬元牽涉不法。

林姓前組長因本案爆發，2021年被迫自三總退伍，且因案件調查並未如願到全位公司上班。檢方日前偵結，認林男涉犯違背職務收受賄絡罪，永磐公司張姓、彭姓業務涉犯行賄罪，三總黃姓標案人員、蔡姓驗收人員涉犯圖利罪，均依法起訴，另永磐公司負責人因不知情，獲不起訴處分。