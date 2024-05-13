今年6月1日，陸產C919商業飛行滿一周年後，將實現首次境外商業飛行。150名香港學生將乘坐C919，從香港飛往上海。此外，中國自主研製的首款洲際客機C929原型機也有新進展，計劃今年底向大陸民航局提交申請。

C919大型客機是大陸首款按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機。2022年12月9日全球首架交付，2023年5月28日圓滿完成首次商業飛行，至今已將滿一周年。

大灣區之聲報導，中國商飛早前為C919向歐洲航空安全署（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備。

中國民航上海審定中心主任顧新近日表示，中心將按照型號認可的程序，按照雙邊的要求，按照民航主權國的程序，完成所有數據提交以及表明所做的所有實驗。

顧新指出，按照計劃，期待C919明年獲得歐盟適航證件。

去年底，大陸自主研製的C919和ARJ21飛機首次訪問香港。其中，C919還飛越維多利亞港上空，並環香港島兩圈，進行飛行演示。

報導稱，C919被關注程度很高，包括香港國泰航空在內的眾多航空公司都對C919很感興趣。據悉，目前C919累計獲得1300餘架訂單，來自全球超過31家客戶。

另一方面，C919商業載客飛行近一年，寬體機C929也傳來好消息。

中國商飛客服公司副總經理佟宇表示，C929正穩步推進初步設計，相信「在不久的將來就會見到C929的原型機」。佟宇還估計C929試飛可能「很快」，已經開始準備申請有關的適航審定工作，計劃今年底向大陸民航局提交申請。

中國民航上海審定中心副主任、C919型飛機審查組長揭裕文介紹，C929目前由中國商飛獨立研製，並且借鑑了C919「主製造商—供應商」的模式。