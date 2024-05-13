【全程字幕】洩密案延燒！吳釗燮狂言「林北一定吵到底」 徐巧芯槓上：那我就是老娘 @ChinaTimes

外交部長吳釗燮日前在社群平台稱「面對無理的質疑，林北一定吵到底」等語，引發爭論。外交部次長田中光今（13日）回答立委質詢時則說，民間常用「林北」這句話。因爆料援烏機密文件和吳釗燮互槓的立委徐巧芯對此則酸，「如果他（吳釗燮）是林北，我就是老娘」。

立委馬文君今在外交及國防委員會上質詢時問道，就田中光的理解，「林北」一般的意思是什麼？田中光則表示，這是非常接地氣的語言。他並認為，語言是根據時代不同在變遷，以前聽起來可能高高在上，如今可能是兄弟的意思。

徐巧芯則說，「如果他（吳釗燮）是林北，我就是老娘」，不需要這樣，很無聊，一個外交部長做成這樣，「有吵贏誰過嗎？是自吹自擂」；她指出，自己在質詢的時候都是用很平和的態度，很少吵架的，除非說官員太機車，「所以上次質詢吳釗燮時，語氣平和，是他的EQ有問題，突然抓狂，所以應該要檢討一下是跟自己吵架還是跟別人吵架」。

針對田中光認為林北是稱兄道弟的說法，徐巧芯則說，「林北」應該是說「我是你爸爸」、「54088」的意思，猜測田中光可能有比較強的求生欲，只好這麼說，不然就是不懂台語，但是如果吳釗燮覺得當外交部長就是全民老爸，也尊重，「但我不覺得他是我爸爸」。