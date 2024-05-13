台灣詐騙集團有越來越多的趨勢，使民眾對金錢相當謹慎，近日一名女大生繳完卡費發現，帳戶竟多出5萬元，轉帳摘要寫著「行政院發」，但不知道為何會有這筆錢，且錢她已經動用了，擔心被當做詐騙集團的洗錢帳戶，一點頭緒都沒有，心裡很害怕。

原PO日前在Dcard發文，發現自己的帳戶在5月8日入帳5萬元，上面是寫「行政院發」但不知道這筆錢是什麼？她也沒有申請其他補助，強調這不是租屋補助，因為租屋補助已經入帳，在她的另一個帳戶。

原PO嘗試聯繫銀行，但銀行回應他們無法得知這筆款項的詳細資訊，不能處理，要她星期一再向行政院查詢，讓她超慌，因為她是繳完卡費才發現有這筆錢，錢已經動用了，「我欲哭無淚，現在超焦慮，從別的帳號轉了一萬進去，不知道行不行」。

對此，網友紛紛留言，「確定轉錯就退回去而已，別人轉錯不是妳的問題」、「看起來像是補助，有沒有可能是『教育部學產基金補助』」、「問銀行是哪個部會委託發放的，不然行政院這麼大，你也不知道要打給那個單位呀」，也有銀行行員指出，從轉帳紀錄來看，「摘要」是銀行系統的轉帳代稱，代表是銀行代為發放，不是別人轉入，所以基本上能排除轉錯帳的問題，可先跟家人確認一下是否有申請政府相關補助。