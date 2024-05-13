蘇有朋出道35年之際將豐富經歷搬上歌手舞台，首次舉辦的《在多重宇宙遇見你》大型個唱巡迴，於去年底從深圳、南京、合肥、上海、蘇州、成都、、鄭州、北京等10多個城市開唱，一口氣把自己入行以來各個階段輝煌時期的代表曲目化做經典舞台一幕幕呈現，當中包括「小虎隊」時期朗朗上口的〈青蘋果樂園〉、〈愛〉、〈蝴蝶飛呀〉，縱橫戲劇時期的〈還珠格格〉、〈情深深雨濛濛〉等膾炙人口主題曲，儼然化身為「時空音樂旅人」藉由演唱會娓娓道來出道35年的心路歷程回顧自身音樂及戲劇生涯。

為了自己首場大型巡迴演唱會，擔任節目總監的蘇有朋發揮處女座追求完美的個性，舉凡歌單設計、舞台及視覺設計內容呈現全都親力親為參與討論與把關；他表示：「從小虎隊到戲劇演員時期及《披荊斬棘的哥哥》或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點，這些所造成的影響力無與倫比，也是我想以『多重宇宙』為主題向這些情懷致敬的另一個重大意義！」要求甚高的他甚至把前十場的唱酬全梭哈「捐出」用在演唱會製作費上。

蘇有朋近日在北京舉辦演唱會。（鵲兒喜提供）

蘇有朋「逆齡心法」六字訣成備戰演唱會教戰守則，「管住嘴、邁開腿」寫演藝圈防腐劑男神傳說！除了在演唱會製作上力求完美，自我要求甚高的蘇有朋更在聲音跟體態管理上嚴格控管訓練，其中唱歌部分為了精進技巧，隨演唱會開始到進行期間，持續請來歌唱老師上課做聲音開發及聲帶肌肉耐力訓練，讓自己在唱歌、節奏、控場、歌詞上的掌握度更高，他透露：「透過老師反覆訓練，讓我獲得對於聲音及音域開發的能力，收穫很多！」

此外，各方面追求好還要更好的蘇有朋還花時間雕塑體能體態，原本就固定一周做兩到三次重訓＋心肺運動的他著重在飲食控制上，把握「少量多餐」、「忌油跟甜」、「微水煮」、「輕澱粉」等四大原則，讓他體態維持如少年郎般數十年如一日，正因為長年自我實踐，成了他逆齡的不二心法，更自招保養身材管理的口訣就是「管住嘴、邁開腿」！提及自己「抗老」的秘招？自嘲是「蘇六歲」的他笑說：「心態幼稚吧！保持天真的幼稚，自然能保持年輕吧！」

蘇有朋近日在北京舉辦演唱會。（鵲兒喜提供）

特別的是，蘇有朋攜手《披荊斬棘》哥哥蘇見信組「雙蘇兄弟」於《在多重宇宙遇見你》北京場合作，蘇見信「客隨主便」變身「多重宇宙」中的搖滾黑天鵝為蘇有朋伴舞！不按牌理出牌的信在蘇有朋唱到小虎隊時期的夯歌〈星星的約會〉時，竟穿著舞者造型衣服現身，當時混在舞群中的他因人高馬大特別突兀，讓眼尖的歌迷識破全場驚呆。

在驚鴻一瞥的狀況下還讓蘇有朋特別點名：「剛剛好像有個怪人闖到舞台上，請導演組確認一下！」蘇見信如此犧牲色相力挺哥兒們，堪稱是北京場當晚的最大驚喜彩蛋，而隨後蘇見信更二次登場回歸搖滾歌手身分高唱動人情歌「告別的時代」，更為蘇有朋演唱會增添天籟饗宴，掀起演唱會另一波高潮！

蘇見信擔任演唱會嘉賓。（鵲兒喜提供）

能讓人高馬大的蘇見信扮起搖滾黑天鵝「發揮」跳舞長才，足見兩人的交情匪淺，當初在《披荊斬棘的哥哥2》培養出的革命情感，讓「雙蘇」私底下也成了好友；這次趁著北京場開唱，蘇有朋特別邀請蘇見信擔任嘉賓，只見蘇見信收到邀約簡訊後，玩笑回覆蘇有朋：「No」緊接著才回「 Problem！」讓蘇有朋看完哈哈大笑，「很有信哥的風格！他是個chill又幽默的人！」

而阿莎力答應邀約的蘇見信，甚至主動提議伴舞橋段，讓蘇有朋笑說：「很開心他能『喧賓奪主』！」為此蘇見信還特別提早三天飛到北京練舞彩排，讓蘇有朋友甚是感動！有趣的是，蘇有朋還自曝與蘇見信兩人在節目初識時，供出一段三十多年前就曾在建中「相認」的往事；原來當時念華岡藝校的蘇見信為了把妹，載女生上山下海看月亮後，得知喜歡的女生偶像正是蘇有朋，竟然一早直衝建國中學門口，只為了看當時已是紅透半邊天的蘇有朋一眼！蘇有朋笑說：「信哥在提這段往事時，還不忘吐嘲我說：蘇有朋你當時為了怕遲到坐計程車來，下車的時候臉超臭。」