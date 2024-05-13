新北市三重區三口滅門命案，警方案發後迅速掌握張姓兇嫌動向，昨（12）日在台中將他逮補到案，經一天偵訊後，於今（13）日上午以殺人罪嫌移送地檢署複訊，不過對於據傳昨日檢方相驗遺體後，脖子上並未發現勒痕，將在下午解剖釐清死因。

據了解，張嫌在本月1日上午與因懷疑妻子陳女劈腿，雙方爆發發生爭執後，徒手將其勒斃，隔日凌晨，又因為債務問題，將劉姓岳母掐死，最後連妻子與前男友所生的3歲小孩也不放過，並在犯案後以棉被裹屍，6日當天帶著愛犬「糯米」逃往台中藏匿。

本案因為劉姓婦人長女多日無法聯繫到母親，前往母親住處皆無人應門，加上屋內傳出異味，請鎖匠開門後才得知噩耗，警方隨即將劉婦次女丈夫列為重要著要關係人，最後循線在台中日租套房將他逮捕歸案，他也向警方坦承行兇。

不過警方清查，張嫌與台中並無地緣關係，為何選擇逃往台中藏匿？他向警方供稱，因為較近新竹縣市他不熟悉，台南、高雄等地又太遠，加上過去曾去過台中旅遊，所以選擇落腳台中。

至於傳聞檢方昨日相驗後，並未在遺體脖子發現勒痕與嫌犯供詞不符的部分，據了解是因遺體死亡多日已經腫脹，因此難以直接從遺體上看出勒痕，所以檢方決定在今天下午解剖遺體，以釐清確切死因。