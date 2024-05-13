高雄市茄萣區1-4號計畫道路卡關10多年，主因經過黑面琵鷺過冬的茄萣溼地。（高市觀光局提供）

高市議員陳明澤喊話要求市府盡速完成茄萣1-4號道路開闢，但目前是地方級還是國家級溼地定位仍未明。市長陳其邁說，須等內政部評定後，才能有進行下一步。（柯宗緯翻攝）

高雄市茄萣區1-4號計畫道路卡關10多年，主因經過黑面琵鷺過冬的茄萣溼地，歷經地方抗爭及行政訴訟，最高法院判定高市府勝訴定讞。高市議員陳明澤喊話要求市府盡速完成道路開闢，但目前是地方級還是國家級溼地定位仍未明。市長陳其邁說，須等內政部評定後，才能有進行下一步，但強調市府會先同步投入資源，做整體規畫。

陳明澤指出，1-4號計畫道路預計從茄萣區莒光路往南延伸，經過茄萣溼地後連接到正順北路，後續計畫道路還規畫往南延伸跨越茄萣大排連接到民族路，對於茄萣各社區往返最南端的崎漏里是一條重要的計畫道路，也能成為雍塞嚴重的仁愛路的替代道路。

不過，陳明澤指出，1-4號道路卡關10多年，地方殷切期盼開路，過去高達5000人連署支持，但因碰及敏感的環評議題，大家不敢碰，如今內政部要評定是國家級溼地還是地方級溼地，若是地方級溼地的話，這條路就能快點動起來。

高市府工務局長楊欽富答詢時說，當初1-4道路要開，地方與環團意見相左，今年4月10日高市府已函請內政部趕快評定是國家級還是地方級溼地，但時程尚未確定。

陳其邁表示，總質詢後會請副市長林欽榮與議員到場會勘了解，茄萣溼地周邊公共設施不多，溼地空在那邊，沒有樹木，去的人大約只停5或10分鐘，除非是專業的賞鳥、生態人士有興趣，將再投入資源做環境教育生態場域。

至於開路部分，陳其邁說明，仍要等內政部評定是地方級還是國家級溼地，但該溼地生態保育也很重要，市府會同步投入相關資源做整體規畫，以維護生態，並盼帶動周邊發展。

立委邱志偉也指出，1-4號的開闢在長時間的訴訟後終於判決定讞，沒有法律的疑慮工程就應該要盡速推動，目前高雄市政府將「茄萣暫定重要溼地再評定分析報告」已經送至國家公園署再評定，將由國家公園署外聘委員審議，呼籲國家公園署加快審議作業，釐清茄萣溼地應屬於國家或地方等級。