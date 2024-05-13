台南市東區崇德市場昨天傳出有婦人公然打女童耳光，導致對方被打到連站都站不穩，目擊民眾還說「不可以打，這犯法的」，並側錄PO網。市府社會局13日說，此一行為恐已違反《兒童及少年福利與權益保障法》，目前正與相關機關協尋該名婦人；管轄的市警一警分局也強調，將追查當事人。

據了解，崇德市場平常人車很多，昨天適逢假日，許多民眾前往市場採購，女童也與家人到菜市場，疑似不聽家人的話，婦人即當眾打女童的耳光。有目擊者表示，女童被打數十下，十分誇張，但礙於無力反駁，只能站在原地被婦人打耳光。

有民眾側錄影片PO網後，引發不少網友議論並留言，「該報警了吧」、「沒事為啥要打」、「這小妹妹也太可憐」、「童年恐懼陰影一輩子揮不去」。

社會局指出，有關網路流傳有不明女子於公眾場合毆打兒少耳光，該婦人的行為恐已違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定，目前正與相關機關協尋該名婦人，若查明屬實，將依同法第97條或第102條開罰。

社會局也提醒民眾，一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。

轄區南市第一警分局表示，該分局於網路發現5月12日早上在東區崇德市場內，有婦人對小孩打耳光情事，現正積極調閱相關監視器影像查明中。