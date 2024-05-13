網路新世代，不少年輕人當起直播主、經營自媒體，不過為了流量，真的有人無所不用其極。女星崔佩儀就透露，自己曾被路人隨機惡整、嘲笑，並拍成短影片賺取流量，讓她坦言「覺得蠻受傷的」。

節目《11點熱吵店》，近期以「長輩VS.青年代溝重」為題，邀請不同年齡層的藝人分享看法。其中崔佩儀就說，現在年輕人為了流量什麼都做得出來；並回憶自己有次走在路上，突然被一位年輕人點了一下，當她回頭後，對方直問：「阿姨，妳可不可以幫我『抓i』？」接著拿出iPhone給她，讓她相當疑惑。

影片嵌入自《11點熱吵店》(自11:16起)

雖然她心裡有些顧忌，但看這名年輕人蠻正常的，於是接下手機問：「跟你一起抓i？抓i？怎麼抓？」而正當她還感到困惑時，餘光卻看見對方不僅在偷笑同時也在錄影，才讓她驚覺受騙，立刻將手機還給對方並離開現場。

對此，節目中年輕的來賓解釋，對方其實是想撩她，「我的iPhone的i不見了，你要跟我『捉i』」這才讓主持人沈玉琳恍然大悟：「所以是『做愛』的諧音！」不過崔佩儀坦言，自己蠻受傷的「為什麼要笑我們這些長輩，其實我們是很單純的長輩，不要為了『我們都不懂』取笑我們」。