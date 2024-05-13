陳淑芬攝

前台南縣議會議長吳健保因職棒假球案服刑，經聲請假釋核准，今天近午在台中監獄出獄，他戴口罩、坐輪椅由多名前來接監人士推出中監大門，面對媒體詢問是否認為司法不公等問題，他一律回應說：「沒有！沒有！」，被攙扶上車，低調搭車離去。

據了解，73歲吳健保被控2007年操縱職棒球員打假球，被判刑2年及罰金定讞；服刑獲假釋後，又與綽號「雨刷」組頭操控球員打假球，2014年被依詐欺罪判徒刑3年2月，另徒刑2年3月得易科罰金，全案定讞。吳在服刑前潛逃菲律賓被通緝，2019年被押解返台服刑。

對於吳假釋出獄，台中監獄今天一早低調表示，約上午11時至中午前會離開中監。

今天中午11時38分，吳坐輪椅由前來接監人士推出中監大門，他戴口罩、穿全身藍色休閒衣、運動鞋，久候的媒體詢問「是否有話要說」、「是否認為司法不公」等問題，他一律低調回應說：「沒有！沒有！」，由接監人員攙扶上車後，低調搭車離去。