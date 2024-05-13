【LIVE直播】國家安全戰略法發表會 朱立倫陳永康出席

準總統賴清德將在520舉行就職典禮，國民黨包括台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人皆已表態出席，台北市長蔣萬安今（13）日也鬆口要看市政行程能否調整，若可以就會出席。對此，國民黨主席朱立倫今也透露，上周五下班時候已經收到邀請函，但是否出席仍未正面回應，他也強調，民進黨過去4個月來用戰狼式、毀滅式的攻擊，甚至用司法、罷免方式等惡意攻擊國民黨，「賴清德可以講幾句話吧！」

朱立倫今出席「中華民國國家安全戰略發表會」時透露，他在上周五下班時候已經收到邀請函，也謝謝總統府的邀請，但他強調，朝野的合作不會取決於是否參加典禮，真正的關鍵重點，是政府否有無誠心讓台灣的政治走向良性的循環，還是要惡意的毀滅。

朱立倫進一步說道，自1月13日至今剛好4個月，民進黨發動戰狼式、毀滅式戰法摧毀國民黨，包括用提告或罷免威脅的方式來對付縣市首長，他再次呼籲賴清德，作為執政黨主席，即將就任總統，請用正面、向上提升的方式，讓台灣的政治向上提升。

朱立倫提及，國民黨這幾個禮拜都不斷釋出善意，包括國家安全戰略法、民生重要法案或針對能源政策、反廢死等，每項都是基於國家利益以及全民的主張，希望民進黨能敞開心胸。朱立倫強調，只要民進黨願意敞開心胸，大家都願意來慶賀賴清德就任，若民進黨不敞開心胸，再繼續惡意摧毀、杯葛，甚至提吿或罷免，「今天就算誰去了，都沒辦法讓朝野和解，所以我拜託也呼籲民進黨、賴清德，用正面的方式來回應社會期待」。

至於是否會出席賴清德就職典禮，朱立倫重申，這4個月來，看到的都是戰狼式、毀滅式的攻擊，甚至不斷用司法或用罷免方式等各種惡意攻擊來面對國民黨，「賴清德可以講幾句話吧！」