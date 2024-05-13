TOEFL（托福）測驗的台灣區總代理忠欣公司，近日推出「TOEFL ITP測驗- 高等教育學術研究獎學金計畫」，總金額52萬元，鼓勵青年學子具備學術研究與學術英語能力，培養高等教育之國際人才。

忠欣公司執行長巴士誠表示：「TOEFL ITP測驗的研發，是為了評量學生在接受英語授課時的學術英語能力，自1965年至今為超過50個國家所用，台灣的大專校院在開設EMI全英語課程時，也可以採用作為語言標準的參考工具之一。」

忠欣公司表示，「TOEFL ITP測驗- 高等教育學術研究獎學金計畫」提供2023-2024年度參與國科會的「大專生研究計畫」的大學生，以及投稿國際研討會和國際期刊的研究生申請，不限研究領域，共提供60個名額，期鼓勵學子順利打開國際學術研究大門。

「TOEFL ITP測驗- 高等教育學術研究獎學金計畫」申請日期至10月20日止，只要是居住在台灣並就讀於中華民國立案大專校院的學生，無論學生的國籍為何，且在申請日截止前取得TOEFL ITP 測驗的有效成績，即能擇一組別申請，經過「TOEFL ITP測驗-高等教育學術研究獎學金計畫評審委員會」審查，將於2024年11月20日通知獲選訊息。

這個獎學金對象分成兩組，其中「研究計畫組」提供在2023-2024年獲得國科會「補助大專學生研究計畫」審定合格者，每位獲得8000元，共計50個名額。

「國際發表組」則提供2023-2024年獲得海外之國際期刊或國際研討會發表資格且為第一作者，可以申請，每位可獲得發表補助1.2萬元，共計10個名額。