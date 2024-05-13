控艙效應發威加上貨量持續回溫，上萬美元艙位重出江湖，再現疫情高峰市場的緊張氣氛！貨代業者透露，海運巨頭MSC 10日重新推出疫情期間實施的鑽石級保證艙位運價，美西每40呎櫃8,000美元、美東10,000美元，5月生效。

這波漲勢擴及全航線，由於航商將船舶集結到高運價的航線，排擠到其他航線，大陸市場傳出，目前亞洲至拉美航線也飆漲，每40呎櫃運價喊到9,000～10,000美元。

貨代業者表示，大陸五一長假後，歐美追加貨載突然暴衝，出乎預料，加上持續減併以及對紅海危機前景的悲觀預測，推動這波海運瘋漲。

大陸貨代業者大膽預測，下個有可能急漲至萬美元的是亞歐航線。目前歐美線艙位都已滿到5月底，航商計畫15日美國線40呎櫃再漲1,000美元，歐洲線計畫再漲1,500～2,000美元。

台驊等國內貨代業預估，大陸五一長假後，發貨量將快速回升。紅海事件帶動歐、美線海運價格較去年翻倍漲，全球終端零售開始重建庫存需求，目前歐洲線運價約3,800～4,000美元，美西線約4,100～4,300美元，美東線約5,300～5,400美元。

貨櫃航運股今（10）日仍是人氣王，陽明海運（2609）再度亮燈漲停鎖在66.6元，萬海（2615）一度攻上漲停板，但隨後賣壓出籠，漲停打開，長榮再度重回200元，盤中漲幅逾6％，萬海漲幅逾9％。

陽明今年首季每股稅後純益（EPS）達2.69元，單季賺贏去年全年的1.37元。萬海（2615）EPS為1.65元。長榮海運14日也將公布首季財報。