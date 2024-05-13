日本著名私立大學慶應義塾大學校長伊藤公平日前提議，將國立大學每年學費調漲至150萬日圓（約新台幣31.2萬元），相當於現行的3倍，稱如此一來國立大學與私立大學才能公平競爭，一番話引發社會議論，專家、家長及學生多不認同。

綜合長野放送、富士新聞網（FNN）、集英社等報導，日本政府文部科學省3月27日舉行有關未來高等教育樣貌的特別會議，作為中央教育審議會委員的伊藤公平提議，「國立及公立大學學費應調漲至每年150萬日圓左右」。

現行日本國立大學每年學費為53萬5800日圓（約新台幣11.1萬元），換句話說，伊藤公平提議公立大學學費調漲約100萬日圓，也就是現在的3倍左右。相較之下，以私立慶應大學為例，慶應大學目前平均每年學費為140萬日圓（約新台幣29.1萬元）。

伊藤公平稱，是出於人口減少的趨勢提議，聲稱「無論國立、公立、私立大學的設立形式為何，都需要創造一個公平的競爭環境，以便提高大學教育品質」。

他接受富士新聞網新聞節目專訪時強調，如此一來國立大學可以增加收入，私校也可以因為學費比公立大學更低而公平競爭。

他也說明，這項計畫的前提是要加強發放獎學金，廣泛分發給有需要的人，但同樣的，這項提議也要求那些有能力支付學費的人支付自己的費用。

伊藤公平「國立大學學費漲3倍」的提議引發日本社會議論，專家、家長、學生都不認同，富士新聞網教育線記者石渡嶺司認同需提升大學教育品質，但質疑提高學費是否就能提高品質。

學生家長表示，許多學生就是因為國立大學學費較便宜才選擇就讀公立學校，若調漲，未來可能有更多學生不得不放棄就讀大學。

針對伊藤公平的提議引發軒然大波，日本文部科學省一名官員強調，提案仍在討論中，並非最終決定。