炎炎夏日，游泳玩水是孩童們最喜歡的消暑運動，舞動陽光公司發起「一同舞動 益童教游」公益回饋游泳教學列車計畫，一行人13日帶著裝備，特別前往甲仙區小林國小搭建組合式游泳池，舉辦為期5天游泳教學活動，讓山區偏鄉兒童也能盡情玩水，並學習游泳技能及水域安全知識。

舞動陽光總經理杜正忠率領團隊行政人員和游泳教練13日前進小林國小，他們攜帶組合式游泳池進入校園，並安排密集的游泳課程訓練，要讓學童們在快樂的氛圍中學習游泳，並掌握正確的水域安全知識，也希望藉此提高師生和社區居民對水域安全的警覺，減少溺水事故發生。

杜正忠表示，舞動陽光創業之初就是以游泳教學與泳池經營起家，他身為高雄人，一直希望有機會回饋家鄉，將在運動產業多年的教學理念及經驗傳授給孩童。2年前他到訪曾歷經2009年莫拉克風災滅村之痛的小林國小，當時他就許下計畫教導全校小朋友學習游泳技能的願望，後來因為疫情計畫延宕，今年2月重啟合作契機，經過3個月的籌畫終於實現。

杜正忠指出，偏鄉地區受限於資源及地域的限制，讓許多小朋友即使想游泳，卻因為沒有合格的泳池以及沒有機會學習相關游泳知識，孩童多半自行至附近野溪河流，在無合格救生員及水域知識不足的情況下，也造成溺水事件頻傳，所以這次除了教會孩童游泳技能，也特別安排水中安全教育，盼提升大家的水域安全知識，創造本次游泳公益教學活動的最大效益。

舞動陽光苓雅運動中心執行長涂凱翔說，與小林國小的第1次接觸，深刻感受到學生們對於游泳的熱愛與渴望，從他們在泳池中的歡笑，已經感受到學生們「快樂學習、盡情享受。」未來除了持續與小林國民小學合作外，也期待可以推廣到其他偏遠地區有需要的學校。