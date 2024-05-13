台南永康區「原台南農校日式宿舍群歷史建築修復工程」13日舉行動土典禮，此次修復的日式宿舍群共有4棟8戶，都是1939年台南農校創校之初陸續興建。（洪榮志攝）

台南永康區「原台南農校日式宿舍群歷史建築修復工程」13日舉行動土典禮時，市長黃偉哲與文化部文化資產局長陳濟民共同動土敲錘，祈求修復工程順利。此次修復的日式宿舍群共有4棟8戶，都是1939年台南農校創校之初陸續興建，建築風格反映日據時期台灣官舍建築的經典形制及風格，也見證台灣校園建築的變遷歷程，預計2027年間竣工。

台南市文化資產管理處指出，此次修復工程將強化歷史建築特色與文化價值，工程期間由市府同步向財政部國有財產署申請撥用，並規畫宿舍群未來的營運管理。鑑於此案北側還有永康「正強安居社會住宅」新建工程同步進行，全區整體景觀將由國家住宅及都市更新中心進行規畫設計及施作，結合社會住宅的興建、歷史建築修復再利用，以及周邊景觀的營造與改善，提供永康地區新的文化觀光體驗景點，為都市的保存與發展留下新的一頁。

文資處還說，該日式宿舍群曾於2013年至2016年間進行宿舍群的加強支撐及保護鋼棚架結構，今年正式啟動修復工程，修復工程決標金額1億2660萬元，工程範圍為4棟雙併日式宿舍的修復，修復工期為3年，預計2027年間竣工；中央核定總計畫經費1億5298萬元，補助8413萬9000元，補助比例55％。

黃偉哲表示，台南市有許多宿舍群整修，包括位於北區的原日軍步兵第二聯隊官舍群（現整修為「三二一藝術群聚」）、總爺糖廠宿舍群整修、農田水利署的八田與一故居宿舍群整修，都是具有歷史意義、古色古香的建築，期待原台南農校宿舍群整修工程啟動後，也能夠如期如質完工，重現歷史建築風采。