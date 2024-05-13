長榮即將在明（14日）公布第一季財報，13日股價大漲，盤中最高達210元，由於運價、運量上揚及競爭同業陽明（2609）及萬海（2615）的第一季每股稅後純益（EPS）分別達2.69元及1.65元，繳出令市場驚艷的成績單，預期長榮挾著成本優勢，長榮第一季財報將大幅優於預期。

紅海危機事件的持續性以及貨櫃市場新船大量下水仍是運價走勢的最大變數；2024 年貨櫃市場運力增速逾 9％，然紅海事件導致航商繞道而行有望去化部分過剩運力，倘若航商繞道好望角成為常態，則市場供需結構有望接近平衡，航商的獲利及評價將可望獲得提升。

長榮的營運成本方面，公司港埠成本占比34％，其餘燃油成本22％，內陸運輸及轉船運費13％、船艙租成本 4％、其他 27％。

近期國際油價反彈，將墊高航商營運成本；目前高低硫油價差接近150美元 ／噸，但長榮旗下超過六成的船舶安裝脫硫設備，有望降低油價上漲對營運帶來的衝擊。

群益投顧估長榮今年EPS將達23.99元。預料若長榮第一季EPS大幅優於預期，法人將會再往上修正獲利預估。