台中一名男子近日行經一棟民宅，見1樓賣肉粥的遮雨棚和2樓陽台都種滿鹿角蕨，由於一株鹿角蕨價格不斐，最便宜要千元台幣、最貴要價千萬元，讓他驚呼「是有錢人」，圖文讓網友超級訝異，「原來我眼瞎，這在我眼裡就是一堆草。」

原PO前天（11日）於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間民宅的2樓種滿鹿角蕨，1樓賣肉粥店家的遮雨棚也用鹿角蕨裝飾，數量多到讓他看傻眼，直呼這戶人家根本是有錢人。

從農業知識入口網可見，鹿角蕨的原生種有18種，原生地分佈在南北回歸線之間的熱帶或亞熱帶地區雨林，喜歡溫暖陰濕的環境，適應力很強，容易栽培在居家庭園或室內環境中，價格隨品種稀有度而有所不同。

圖文曝光，有植物行家表示，鹿角蕨價格落差很大，最便宜的千元台幣，但稀有品種在市場拍賣價格超過千萬台幣，相當於一棟房子，但店家所種的是屬於哪一種類不得而知；其他網友相當震驚，「原來我眼瞎，這在我眼裡就是一堆草」、「鄰居很迷，我也是到花市才知道價錢」、「的確是有錢人才買得起的」、「根本炫富。」