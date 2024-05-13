麻豆區北河宮配祀的註生娘娘、虎爺等神尊上午也在軍方人員的護持下入殿安座。（張毓翎攝）

軍方人員安奉空軍烈士詹興民的神尊入座。（張毓翎攝）

國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬（右二）與空軍弟兄一同上香祈安。（張毓翎攝）

詹興民烈士的胞弟詹興中（右）今天也帶著家人來見證。（張毓翎攝）

台南市麻豆區北河宮主祀為民捐軀的空軍中尉詹興民烈士，該廟被當地人稱為「飛將軍廟」，近日廟宇修建完工，13日上午舉行入火安座儀式，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬偕同空軍弟兄一同上香祈安，詹興民烈士的胞弟詹興中今天也帶著家人來見證，典禮莊嚴隆重。

詹興民烈士1963年9月4日奉令駕駛戰機執行飛航任務，途經麻豆區上空時，因機件故障，他本可跳傘逃生，為顧及村民安危，他將飛機轉向麻豆北方偏僻農田飛去，不幸機毀人亡，但保住附近村民的生命財產；為感念烈士捨生取義，村民於1971年在飛機失事地點建宮供奉詹烈士。

北河宮現任管理人張錦春的父親，當初就是建廟的人，在父親過世後，張錦春繼續接任管理，這次為了整修北河宮，他多方奔走，籌募約140萬元經費，除了更新殿外天公爐，屋頂及內殿也重新粉刷，近日完工。

北河宮今天上午進行開廟門入火安座科儀，馮世寬偕空軍司令劉任遠、空軍官校校長胡中緯、空軍第一聯隊聯隊長姜懿修、空軍第四聯隊參謀長林、空軍第四聯隊參謀長林猷翔、台南市政府民政局局長姜淋煌等軍政機構首長前往祭拜。

馮世寬說，「愛國」是打仗要勇於犧牲，「護民」是愛護百姓、保護百姓，盼藉此次儀式，讓百姓了解詹興民這位空軍英勇的將士，不但愛國也護民，當時為了保護居民，不願意在市區迫降或跳傘，選擇到偏僻荒郊降落，壯烈成仁。

詹興民烈士的胞弟詹興中現年83歲，過去也是軍人，陸軍官校畢業，退休前擔任東吳大學軍訓主任，每年農曆10月6日哥哥的生日，他都會與家人從桃園來台南祭拜，今天入火安座儀式，他也帶著妻子、女兒和外甥來參加，場面溫馨感人。