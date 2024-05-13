信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前雙北以外地區房價漲得比較快，最近半年也輪到北部地區買氣增溫，因此統計房地合一稅收可以發現，北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區。

統計顯示，4月全國個人房地合一稅收52.3億元，年增率高達129％，顯示農曆年後房市交易狀況暢旺，買氣明顯優於去年同期，至於區域房地合一稅收表現，4月個人房地合一稅收王是新北市，房地合一個人稅收10.2億元，年增率125％，年增率最高的是桃園市，4月個人房地合一稅收6.4億元，年增達到2倍，台北市稅收6.3億元，年增率也達到194％。

稅收第二高的是台中市的9.2億元，年增127％，南台灣地區台南市稅收3.1億元，年增50％，高雄7.2億元稅收年增123％。曾敬德表示，房地合一稅收增加，一方面適用房地合一稅的物件數變多，一方面則是房價出現大幅上揚，一旦出售可能就有高額的房地合一稅賦，建議2016年後買進的屋主，應該做好相關的節稅規劃，未來出售時才能夠聰明且合法節稅。