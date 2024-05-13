民眾黨519將於民進黨中央黨部周邊的北平東路舉行封街集會活動，民眾黨立院黨團總召黃國昌今接受專訪指出，對於民進黨過去跳票8年的承諾，將提出第三波民主改革，盼人民充分參與，他也透露，原先要借的地點是凱達格蘭大道，但無奈總統府周邊全面管制，因此更改地點。

黃國昌說，民進黨跳票的承諾，該算的帳要算，民眾黨除提出第三波民主改革，還有下階段應做的事，不是政治人物搞來搞去，而是要從草根出發，務必讓人民充分參與，而這場活動4月就開始籌辦，原先要借凱達格蘭大道，但520總統就職典禮，總統府周邊全面管制，後來才將地點改在北平東路。

黃國昌強調，蔡英文2016年就職時稱要團結整個國家，這句話很有高度，相信大家都會認同，但民進黨過去8年卻在國內自己找敵人，這種操作、撕裂、對立、分化的手段，可將「民主進步」四字丟進垃圾桶。

針對第三波民主改革，黃國昌說，其一就是廢除監察院，監察院一年花納稅人10億元，結果真正老虎不打，反而追殺認真辦案的檢察官，難怪社會直接稱為「廢物院」，而民進黨喊了至少20年，監察院長陳菊只有嘴皮動，事實上廢監察院不用等過半，他已寫好修憲提案，歡迎綠委連署，

黃國昌表示，前總統馬英九2012年當選連任，民進黨就曾號召人民走上街頭，喊出「人民不爽、總統踹共」稱是展現民主，但別人上街就是政治鬧劇，未免太雙標，民眾黨不會發動傳統的組織動員，認識他的人就知道，他辦活動從不搞這套，但歡迎支持者結伴同行。