第26屆台北電影節繼上周發布開閉幕片《乒乓男孩》和《非普通家族》後，13日再宣布國際級卡司日本導演森達也將攜《福田村事件》主演田中麗奈來台。該片犀利檢視被官方長期忽視的「福田村事件」，描述1923年9月關東大地震後，虛假謠言四起，當地民眾對朝鮮人的惡意，終於在集體恐懼下獵巫行動展開，釀成種族衝突的悲劇。

日片影迷期待的還有日本國民女神新垣結衣、人氣女星夏帆等主演的《異國日記》；導演大森立嗣再次改編重量級作家吉田修一同名原著小說的《湖畔的女人們》，透過社會題材揭開人性之惡，日本國民男友福士蒼汰與人氣女優松本真理香祭出生涯最大尺度演出，性格影帝淺野忠信也在其中詮釋創傷刑警。

去年因《快一秒的他》來參加台北電影節的的日本導演山下敦弘，今年推出新作《自白》也沒有缺席北影，新片一改過往的清新風趣，挑戰心理驚悚與懸疑動作題材，集結日韓實力派演員生田斗真、梁益準，人氣女星奈緒更特別出演。

今年更有許多東亞新勢力透過鏡頭的聚焦，留下時間的軌跡，呼應本屆影展「時間帶走的，電影留下了」主題。譬如導演想田和弘用盡1年時間拍攝的作品《五香宮的貓》，他以浪貓為主題，紀錄凝視臨港小鎮的居民和遊客，記錄下牠們與他們的共生日常。入選去年威尼斯影展的《彼方之聲》，則是導演杉田協士跟《偶然與想像》攝影師飯岡幸子二度合作，宛若日本短歌的節奏，平實譜寫小城輕熟女的心靈札記。

在香港、鹿特丹、釜山影展都獲得好評，由新銳導演蔡杰執導的《人海同遊》則講述1位來自廣東的女孩，因故返回香港尋找失聯20年的生父。然而過程中卻逐漸發現父母的感情是一段不能見光的緣分，她也在尋父的過程中，與未婚夫以外的男人產生情愫，是一段不斷尋找卻又不斷迷離的朦朧過程。

除此之外，韓國新銳導演金太陽從自身備受好評的短片延伸，耗費4年的拍攝時間，透過首爾的地景和人物角色外貌的變化，拍攝出生命與環境變與不變的《微望》，透過一對男女三段不同時期的對話，3個人生片刻，拼湊出愛情的稍縱即逝，以及時間的魔力與催化作用。

吳君如主演電影《我談的那場戀愛》也將在北影放映。（北影提供）

電影也素有紀錄社會當下環境的特性，今年所選亞州電影片單也可見一斑。香港影后吳君如在新片《我談的那場戀愛》攜手人氣新星張天賦同台飆戲，詮釋中年女子在交友軟體遇到詐騙少年的糾結故事，展開1場跨越真實與虛擬、年齡與身分的不尋常戀愛。而馬來西亞導演謝志芯則透過《角落小日子》特寫在吉隆坡打黑工的女子，已經委身在公寓樓梯間與女兒相依為命，然而面對受驅逐威脅的邊緣處境，讓她在情感與生存條件上不斷地退讓與失去希望。

今年柏林影展最佳首部電影的越南作品《小懶猴不哭》，則觀看1個屋簷下的兩名女子如何應對生命跌宕，一方學習與亡夫遺留的小懶猴相依為命，另一方則是年輕姪女為愛昏頭，滿心只想與男友步入婚姻。來自新加坡的《夜宵噤時》運用鄉野傳說中的借軀還魂，帶領觀眾回憶1983年一起爭議性真實判決的始末，從中揭露新加坡政治與歷史創傷，更犀利批判司法系統陰暗面及當局對異議分子的壓迫。

新一波片單還有議題動畫片《袋頭亂世：謊言烏托邦》。（北影提供）

印度動畫片《袋頭亂世：謊言烏托邦》，則假想統治者為了除去個人特色，要求所有人一出生都要帶著頭套、不能露出臉，1名安分守己的男子，卻意外展開一場揭穿謊言的奇幻冒險，諷刺意味十足。