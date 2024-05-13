家碩主要提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、銷及維修服務，專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，其中搭配母公司家登的光罩盒提供存放、連續充氣式光罩盒倉儲設備等一站式解決方案，與晶圓代工廠密切合作，進行機台的開發與認證，以提供關鍵零組件並持續提升品質，市場法人看好該公司今年營運成長。

家碩今年第一季稅後純益0.51億元，年減1.4％，每股稅後純益1.87元。