家碩主要提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、銷及維修服務，專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，其中搭配母公司家登的光罩盒提供存放、連續充氣式光罩盒倉儲設備等一站式解決方案，與晶圓代工廠密切合作，進行機台的開發與認證，以提供關鍵零組件並持續提升品質，市場法人看好該公司今年營運成長。
家碩今年第一季稅後純益0.51億元，年減1.4％，每股稅後純益1.87元。
半導體設備廠家登（3680）子公司家碩科技（6953）今（13）日以每股216.8元掛牌上櫃，盤中股價一度上漲至298元，逼近300元大關，蜜月行情漲幅達37.33％，市場看好該公司今年營運成長。
家碩主要提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、銷及維修服務，專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，其中搭配母公司家登的光罩盒提供存放、連續充氣式光罩盒倉儲設備等一站式解決方案，與晶圓代工廠密切合作，進行機台的開發與認證，以提供關鍵零組件並持續提升品質，市場法人看好該公司今年營運成長。
家碩今年第一季稅後純益0.51億元，年減1.4％，每股稅後純益1.87元。
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