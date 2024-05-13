明揚大火案13日進行第5次準備庭，被告明揚總經理呂英誠表示，公司制度分層負責，明揚存放物品達1280種，架橋劑的存放課長層級即可決定，工安課未向他報告，他也不知道架橋劑有任何存放狀況；罹難者朱晉儀的姊姊在庭內哽咽唸一段妹妹生前給她最後一通簡訊，淚訴「妹妹為了明揚付出努力，包括生命，被告們一句不知道就毀了無數個家庭」，控訴「你們晚上能否安眠？」

呂英誠一開始即否認檢方的指控，他說，他在109年任職明揚總經理，主要處理公司營運、海外客戶業務、未來發展策略，公司內部的管理分層負責，仰賴各單位層級位規定及程序辦理。

呂英誠表示，明揚公司廠區超過1萬8000坪，廠內包括一廠、二廠、倉庫及其他區域，此外在明揚倉庫內的成品、半成品及原料，加總超過1280種，他不可能察覺某項特物，況且本案架橋劑從採購、進貨、倉儲，明揚都有專業部門處理，工安是專業的需證照，若有回報不妥，他一定會處理，工安沒和他回報架橋劑有任何狀況，因此他也不知道架橋劑的存放有任何狀況。

罹難者朱晉儀的姊姊朱育諄說，明揚是有多項ISO國際認證的上市櫃公司，經營者跟主管都說不知道，不知道架橋劑有危險、不知道管制量、不知道特性、擺放位置有問題，「我不知道這些主管們晚上是否能安心入眠」，妹妹也不知道會有危險、不知道會罹難、年邁的母親也不知道她在家裡等女兒回來吃晚餐，等到的卻是隔天挖出來的遺體。

朱育諄哽咽說妹妹生前最後傳了一段簡訊給她，簡訊寫著「「這3周太累了，每天在生產線站超過7個小時，在那吵雜環境，要趕快搜集資料、量測試數據、拍照，想辦法解決問題，下班後回家做報告到晚間9、10點，隔天早上開會要和大家說前一天測試狀況，我這把年紀和身體吃不消」。簡訊內容還寫著，「尤其前幾天，遇到總經理，總經理問怎麼還沒有好？如果總經理是會體恤員工，為什麼不能用鼓勵性質說有沒有需要什麼幫忙？」

朱育諄說，妹妹為明揚付出努力，包括生命，「被告們一句不知道就毀了無數個家庭，造成無法抹滅的創傷，希望法官從重量刑，給罹難者公道」。

朱育諄最後說，她想跟總經理還有所有用職權壓榨妹妹的主管們說，「你們自己也有小孩，希望你們將心比心，承認自己的疏失，誠心的和妹妹說對不起和辛苦了！」說到最後，忍不住頻頻拭淚。