涉及三重滅門血案主嫌張姓男子，聲稱在5月1日勒斃妻子，隔日又潛入岳母房間，以同樣手法殺害岳母及繼子。三人屍體已嚴重腐爛長蛆，但經過初步相驗，三人身上未出現明顯勒痕，和張嫌供詞明顯不同。法醫也發現屍體上疑似出現大片粉紅屍斑，因此預計今天下午進行解剖，將抽血及切卻確認是否有中毒跡象。

張嫌聲稱，他是用雙手掐死三人，但是警方相驗，雖然屍體嚴重腐爛，但尚未發現三名死者頸部有勒痕，甚至屍上也沒外傷，下午將解剖查明死因，因此仍懷疑張男說法。

據悉，張嫌幾乎都是靠妻子在卡拉OK店陪酒賺錢養他，自己只做過一份工作工作，甚至還欠下40萬賭債，而且因妻子工作場合複雜，導致張男懷疑妻子出軌，本月1日深夜先是與陳女爆發激烈口角，一氣之下就出手將她掐死，而張男曾向岳母商借40萬元還債，他又狠下心來將岳母和繼子相繼殺害，並在伴屍5天後展開逃亡，並在台中市落網。