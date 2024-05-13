蔡英文總統頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章(總統府提供)

蔡英文總統頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章(總統府提供)

520即將卸任的蔡英文總統，今天上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，她細數這8年來的政績，感謝執政團隊努力和社會溝通，最終讓政策落實、上路。也感謝賴清德和她一起為國家發展打下重要基礎，相信賴將會對下一階段的臺灣，帶來更多進步和改變。她強調，未來無論我們在任何崗位上，都會繼續為臺灣一起努力打拚。

蔡英文今天頒授賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府祕書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院祕書長劉建忻「一等景星勳章」，以及國防部長邱國正、行政院祕書長李孟諺、總統府副祕書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副祕書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。

由於蔡英文即將卸任，今天的氛圍宛如畢業典禮，蔡英文以感性口吻致詞表示，授勳典禮是要感謝大家以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。過去8年，因為有大家攜手打拚，一起讓臺灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為我們的下一代，打造一個更好的國家。

她舉例，像是「現在不做，馬上就會後悔」的軍公教年金，歷經無數次討論後完成改革，確保未來世代的福祉；前瞻基礎建設計畫，縮短城鄉差距，促進區域平衡，更奠定國家發展基業；能源轉型也不再只是政策白皮書上的文字。現在，臺灣已經有亞洲最大的風場。

為追求社會真正的和解，她說，我們在促轉會和原轉會的努力下，進行更全面的轉型正義工作。就像是婚姻平權，在走過風雨之後，我們都看到，不論性別、性傾向，都可以和所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情。

蔡英文指出，這些改革都是臺灣民主的進程。在這個過程中，我們也推動國防改革，像是在天上飛的勇鷹號，以及未來要潛在海裡的海鯤號，都展現臺灣自我防衛以及守護民主、自由的決心，讓國際社會肯定臺灣，也持續深化與臺灣的合作。

她肯定在臺灣邁向公平正義、走向世界的這條路，因為有大家在自己崗位上，展現專業及責任感，努力和社會溝通，最終讓政策落實、上路，讓臺灣民主更加深化，也讓社會上不同價值觀的人可以平等對話。

她也感謝賴清德副總統，和她一起「在路上」，為國家發展打下重要基礎。並肯定賴對國家的願景以及對人民的使命，相信將會對下一階段的臺灣，帶來更多進步和改變；也感謝陳建仁和鄭文燦帶領各部門有效協調、成功推動許多重大政策，增進人民福祉，打造溫暖堅韌的臺灣。

她也謝謝每一位臺灣人民。在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但「當我們都秉持讓臺灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為臺灣的改變感到自信和光榮」。她再次感謝現場每一位執政團隊的夥伴，一起留下一個「世界的臺灣」。她相信，「未來無論我們在任何崗位上，都會繼續為臺灣一起努力打拚」。

今天在場觀禮的還包括林佳龍夫人廖婉如、鄭文燦夫人林俞汝、吳釗燮夫人蘇如玉、邱國正夫人楊晶瑩及高碩泰夫人宋小芬等親屬。