為讓南桃園供水更穩定，台灣自來水公司預計將在龍潭三坑老街興建中繼加壓站，居民群起反對，近日籌組自救會並開始連署，將向市府陳情阻止地目變更，6月也將前往桃園市政府前抗議。

市議員張肇良說，日前市府偷偷摸摸召開土地變更公展說明會，居民持反對意見，近日籌組自救會5月12日啟動連署，單日就蒐集到200多份連署書，居民反對在三坑老街入口設置加壓站，且周遭有住戶，擔憂噪音及震動問題影響日常生活，當地一年遊客數十萬人造訪，加壓站面積廣達3000坪且深挖9米，擔憂水文地理遭受破壞。

他抨擊，三坑里周遭還有閒置土地，台水公司不應該將加壓站設在三坑老街入口，當地都市計畫沒有細部規劃，市府只幫台水那塊土地變更設加壓站沒道理，且三坑、大平里部分居民甚至沒有自來水喝還在喝井水，還要在三坑設加壓站根本成為次等公民，要求張善政市府應協助居民阻止嫌惡設施，讓台水公司重新評估更換設置加壓站地點。

三坑里長黃遠達表示，台水堅持在三坑老街蓋加壓站，破壞三坑水文、交通、景觀，居民也憂心帶來噪音等問題，三坑周遭土地禁建40多年，市府也不能獨厚台水只變更那塊土地，對三坑人非常不公平。

台水二區處副處長吳文忠說，設置中繼加壓站三坑老街入口高度最適宜，且有出入道路可埋設管線，已找不到其他適合地點，將視都市計畫委員會審議結果，再決定是否推進此案。現行1段式加壓容易發生爆管，有了2段式加壓站，供水穩定有利於南桃園40萬用水戶及產業用水。