台南晶英「玩咖之旅」專案配合的大鋤花間生態農場，自栽自種咖啡豆通過慈心有機認證，是有機精品咖啡代表。（台南晶英酒店提供／程炳璋台南傳真）

台南晶英「玩咖之旅」專案_農場主人獨創煙燻龍眼肉包咖啡豆吃法。（台南晶英酒店提供／程炳璋台南傳真）

台灣知性旅遊崛起，台南市中西區星級大飯店與遠在80公里外1間東山區咖啡生態農場合作，推出「玩咖之旅」，藉由5小時的咖啡園區半日遊，體驗農業永續的概念，晚間場還有螢火蟲體驗。

來美食之都旅遊不再只是吃吃喝喝，台南晶英酒店攜手位在90分鐘車程外的東山區「大鋤花間咖啡生態農場」，推出「玩咖之旅」。

大鋤花間位在175市道的東山咖啡公路上，被網友稱為祕境咖啡廳，也是咖啡生態農場，種植的咖啡豆屢獲台南市精品咖啡評鑑冠軍，更曾在美國咖啡品質協會亞洲區精品級中獲得殊榮。

「玩咖之旅」旅客需自行開車或搭車前往東山區，由店家提供5小時的生態探索旅行，有職人介紹台灣咖啡豆栽種背景，識別咖啡品種、教導豆種處理法到品嘗手沖飲品，最後在店內用餐，提供旅客「從樹上到杯中」的完整體驗。

趁5月螢火蟲季，業者推出晚間場，傍晚前往農場的旅客，有機會體驗山中飛舞的綠光。

飯店業者認為台灣國旅知性旅遊崛起，過去曾推出北門井仔腳瓦盤鹽田的體驗導覽住房專案、種稻體驗專案，都有訂房旅客有興趣參與。這次結合咖啡農場的解說導覽行程，推廣永續農業概念。

台南晶英酒店表示，東山區海拔與濕度條件適合有機栽種優質咖啡，自產自銷的東山咖啡豆符合縮短運程、減少碳足跡的優勢，玩「咖」之旅專案自5月初持續至8月底，串聯繁華鬧區與幽靜郊區之間不同的環境體驗。