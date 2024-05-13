全球汽車輪圈領導廠商巧新科技13日掛牌上市，受惠於全球豪華汽車市場之終端消費客群穩固，帶動整體銷量穩健增漲，目前已累積包括JaguarLandRover、Lexus(豐通)、FCA、MercedesBenz、BMW、法拉利、保時捷等共30個國際車廠客戶，整體訂單能見度長達2030年底，營運也持續寫新里程碑，今日以每股70元上市掛牌，開盤價83元，開盤漲幅達18.6％。

巧新於2000年跨入汽車零組件產業，且自2001年打入通用汽車的GMT800之第一顆輪圈生產，第一只貨櫃出貨以來，以「移動產業鍛造產品解決方案提供者」爲核心，憑藉優越的品質快速在國際超跑與豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖。巧新科技黃聰榮董事長於掛牌典禮中表示「『上市』是巧新格局進階的象徵，也是我們更上一層樓的開始，我們擁有42個品牌客戶這樣的寶貴資產，我們將擴大與他們的合作，並且運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品，積極擴增再生鋁循環經濟的規模。」

同時，巧新持續落實ESG永續經營趨勢，增進員工福利待遇、協助員工進行財務規劃，近期董事會已決議通過員工持股信託之相關事宜，預計於今年第三季前完成與銀行簽署契約，以期透過定期的薪資提撥、公司相對提撥，讓員工可以透過投資公司持股，一同隨著公司業績成長而增值，強化對公司忠誠度來達到提高工作動力及效率，也為員工退休生活給予更穩定的財務安定感，公司也能鞏固與員工的利益一致性，一同推進公司整體營運向上成長。

全球豪華車市場終端消費客群的需求穩固增加，助力巧新良好的接單動能與掌握較高的訂單出貨排程。巧新明顯感受到來自主要客戶對於客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計之需求高漲，總計已有高達38款新車款訂單，其中在電動車方面，巧新更隨著主要豪華品牌車廠客戶開始陸續推出高階電動車款，提供給消費者更豪奢的電動車選擇，接單量隨之穩定成長。

巧新至今已交付32款電動車，2023電動車接單量較2022成長一倍以上，且有61款輪圈正在開發中，將對未來整體營運帶來正面的挹注。巧新同時持續執行鍛造製程調整優化、開發設計技術等重要策略執行，以及擴增汽車接單市場範疇，增加鍛造汽車零組件產品，以期目標10年內達成下一個1,000萬顆輪圈出貨，並創造巧新營運更上層樓。