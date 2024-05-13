住一樓不想付電梯錢，台北市北投一名趙姓女子遭到管委會提告，法院審理後判決趙女需繳交分擔的6萬3947元，她雖辯稱住一樓用不到電梯，但法院認為，社區用水仰賴水塔，設備清洗需透過電梯才能抵達，難認一樓房屋無任何使用社區電梯之需求，判決趙女敗訴，可上訴。

北投某屋齡逾25年的社區，召開區分所有權人會議決議辦理更換各棟電梯，依照各戶所有權人「樓地板面積所佔比例」分擔電梯基金，趙女需負擔6萬3947元，因遲遲未繳遭管委會提告。

趙女認為此分配方式不符合比例原則，辯稱自己持有的坪數較大，但住一樓用不到電梯，管委會也不讓她使用，拒付分攤金額6萬3947元。

雙方僵持不下鬧上法院，士林地院法官認為，電梯基金分配基準，經社區所有區權人開會討論後決議，採取「樓地板面積所佔比例」為基準，與共有之應有部分比例相當，即屬有據。

此外，法官認為，社區用水仰賴水塔，設備清洗需透過電梯才能抵達，難認一樓房屋毫無使用社區電梯的需求。至於趙女指控管委會不讓她使用電梯，由於她無法舉證不採信。綜合上述判決趙女敗訴，應支付電梯基金，可上訴。