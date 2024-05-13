準總統賴清德將於520就職，國民黨智庫繼日前呼籲，司法院正副院長應勇於承擔政治責任，於520新總統就職前主動辭職，建立良好憲政慣例。對此，司法院前副院長蘇永欽認為，司法院正副院長沒有在政權交接就要辭職的慣例，也沒有道理，他也透露，自己當初是不認同蔡英文總統在府內召開國是會議，違法五權分立原則，因此才提出辭呈。

國家政策研究基金表示，司法院長許宗力、副院長蔡烱燉應該循前院長賴浩敏與前副院長蘇永欽之例，於520新總統就職前主動辭職，建立與總統同進退慣例，也建議賴清德不予留任。

蘇永欽認為，該作為沒有慣例，也沒有這樣的道理，司法、考試、監察是五權憲法制度，屬高度獨立，雖然憲法增修條文指出，司法院院長、副院長不受任期保障，但內容是模糊的，是否要隨著總統同進退，或是總統可以隨便換院長或副院長，過去沒有發生這樣的爭議，也由人解釋。

蘇永欽說，法院正副院長主動請辭，過去沒有先例，若有的話也就是他，他是2010年經前總統馬英九提名，馬在2016年任期滿離開，但他是獨立任命擔任司法院副院長，但他在520總統交接時，聽到蔡英文就職演說提到司法改革，聲稱要召開國是會議，他認為與司法院衝突，但總統展現民意也無可非議，因此唯一妥當作法就是他辭職。

蘇永欽表示，他寫了一封辭職信給蔡英文，希望對方找理念上較認同的人做這份工作，蔡也謝謝他，但他在等待新的人交接時，蔡開記者會稱要召開國是會議，因此他才臨時辭職，這根本不是同進退，而是不同意憲法權責區分打亂，基於此理由辭職。