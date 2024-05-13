尤其是巨大集團，第一季雖受歐美庫存去化影響，稅後純益年減37％，今日價量齊揚、股價勁揚逾6％，盤中最高衝到228元；美利達、桂盟也在4月營收轉正激勵下，股價分別上漲4％與近2％。

其中，巨大集團4月合併營收達69.08億元，年減幅度縮小到1.75％；前四月累計合併營收229.7億元，年減15.48％。

美利達4月合併營收29.87億元，年增24.18％；前四月累計合併營收88.5億元，年減17.77％。

自行車金屬鏈條龍頭廠桂盟4月合併營收4.46億元，年增11.52％；前四月累計合併營收15.4億元、年減9.71％。

法人表示，自行車族群3月營收雖仍衰退，但已出現復甦跡象，隨著4月營收由負轉正報佳音，這也是2022年第四季爆發自行車產業庫存過高之後，4月首次出現營收正面表現，讓三大法人對自行車產業的前景更加樂觀。

自行車業界認為，隨著自行車產業的庫存去化已近尾聲，自行車族群自第二季起營收可望逐月攀升，第三季在巴黎奧運會登場加持下，產業有機會加速邁向復甦之路。