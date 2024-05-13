為迎接《假面騎士系列》第4部平成系列特攝作品《假面騎士555》20周年，原班人馬半田健人、芳賀優里亞、村上幸平攜手新生代演員福田瑠美香推出新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》，掀起滿滿回憶殺。電影將於5月25日及26日在台期間限定上映，系列主演村上幸平屆時也會來台出席影迷見面會，和粉絲近距離互動。

《假面騎士555》於2003年1月至隔年1月在日本播出，編劇井上敏樹擅長描寫人性陰暗面，並巧妙地留下懸念與伏線，加上群像戲推動劇情，獲得極高評價，半田健人飾演的主角「乾巧」當年在劇中的台詞：「我沒有夢想，但我可以守護別人的夢想！」更成為經典，而以行動電話與電子產品為原型的「Faiz Driver」變身腰帶玩具，當時更在日本賣出100萬條以上，讓此系列成為影迷心中的經典作品。

村上幸平（左）跟芳賀優里亞回歸演出電影版。（華映提供）

這次的新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》劇情以《假面騎士555》本篇最最1集的20年後為展開，得知能再次飾演假面騎士，半田健人激動地說：「20年前，555的成員們最後一次見粉絲時，我們許下了一定會再與大家相見的約定，回想起來那是個不負責任的承諾，但我現在感到安心和喜悅，因為我們履行了約定。」

47歲的村上幸平也續攤扮經典角色「草加雅人」，當年他的招牌露齒笑令人難忘，還被戲稱是「健康笑容」，但因為角色性格太以自我為中心，觀眾反應兩極掀熱議，他搞笑地自嘲說：「這次作品上映後，周圍的人都跟我說觀眾反應很好，所以我也興沖沖地上網找了評價來看，結果卻先看到網友說我演技黏膩，還有人說我絕對能在『最不想跟他當朋友的假面騎士』票選裡斷崖式領先，真是謝謝了，我就當成大家是在誇獎我。」

村上幸平同時感性表示，《假面騎士555》是他的演藝生涯轉捩點，原本默默無聞，還得靠打工維持生計的他，在演完假面騎士後人氣翻漲，而在2011年時，他一度宣布退出演藝圈，最後也因為受到粉絲的熱情挽留，決定重啟演藝事業。