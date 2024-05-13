新竹市專屬新住民朋友的年度盛宴「國國市集」，將於5月18日12時至下午5時在大遠百旁西門通徒步區開張營業。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市專屬新住民朋友的年度盛宴「國國市集」，將於5月18日12時至下午5時在大遠百旁西門通徒步區開張營業，今年預計邀集17位來自世界各國的新住民頭家端出拿手絕活，呈現最具特色的私房餐點及原創商品，市府歡迎大家一起來逛市集、看表演，享受最Chill的午後時光。

市長高虹安表示，竹市是個多元文化交融的城市，打造「幸福友善」市政更是市府的10大施政策略，「國國市集」自開辦以來提供新住民頭家們展現自我的舞台，已逐漸做出口碑，也成為市民眾所期待的盛宴。

今年同樣為民眾準備各國私房美食及新住民表演，邀請大家把握機會，5月18日前來西門通徒步區，體驗與認識多元文化，度過充實又美好的周末。

市府社會處長黃佳婷表示，5月18日國國市集活動，預計有17位來自世界各國的新住民頭家，包含竹市超熱門的新住民美食「艷麗Pondoksunny」、「麻辣女王醬」，還有秉持天然健康好味道的「牛牛越式手作優格」、「幸福ing」獨家推薦的海之恩寵─石花凍飲品。

此外，異國特色小吃更是豐富，包含來自馬來西亞的國民早餐咖椰吐司、最具緬甸家鄉風味的泡魯達，以及頭家們純手工製作獨一無二的手作飾品、手工肥皂和擴香小物等，各具特色、目不暇給的國際饗宴，絕對不能錯過。

社會處補充，國國市集活動將從5月18日12時持續至下午5時，除了異國美食、創作小物與表演外，這次特別邀請2位專業級別的按摩頭家，將各自在自己的攤位施展魔法，為大家帶來最全面的身心舒緩體驗；另，活動當日填寫問卷可獲好禮，還有消費集點送禮的好康放送，歡迎有興趣的民眾把握機會前來共襄盛舉。