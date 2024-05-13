119.9 MPH off the bat for Giancarlo Stanton. Sheesh! 😳 pic.twitter.com/VGbjxCbdGo — MLB (@MLB) May 8, 2024

大聯盟官方追蹤器Statcast再度升級，今年加入新的球棒相關數據，包括打者出棒的揮擊速度、距離、軌道、角度，其中最引入注目的是「揮擊速度」，理論上打者力量愈大，揮擊速度就愈快，球被擊中時也飛得更遠。揮擊速度是測量球棒的甜蜜點擊球瞬間的速度（只計入完整揮棒），第1名很容易猜到，即是洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），數據顯示他更像個怪物而不是人類。

史坦頓的平均揮棒速度為80.6英里（時速129.7公里），遠超過聯盟打者的平均速度72英里（時速115.8公里），全聯盟僅有他1人的平均揮棒速度超過80英里。更恐怖的是史坦頓「快速揮擊率」達到98.4%，代表他每一次出棒都是雷霆萬鈞（達到75英里視為快速揮擊）。快速揮擊率第2高的是費城人席瓦伯（Kyle Schwarber），他是有名的全壘打專業戶，快速揮擊率73.9%仍遠遠不及史坦頓。此外這是2024年球季的統計，也就是史坦頓瘦身之後的揮棒數據。

揮棒均速超過75英里的多半是名震一方的猛將，道奇球星大谷翔平的揮棒均速75.4英里（時速121.3公里）總排名第19，快速揮擊率55.3%。排在大谷之前的有「法官」賈吉（Aaron Judge，76.5英里，68.5%），勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，76.7英里，71.8%），水手隊J-Rod（76.1英里，63.4%）。

另一項值得注意的是揮棒長度，也就是打者出棒到擊中球的揮棒距離，一般而言距離愈長力量就愈大，但控制力也較差。教士隊的兩屆打擊王阿萊斯（Luis Arráez）平均出棒距離僅5.9呎（180公分）是聯盟最短，讓他更容易擊出安打，但也為此犧牲掉長打的機率。