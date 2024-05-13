匯豐證券指出，長榮（2603）4月營收已開始透出產業基本面復甦曙光，不只需求前景轉佳，亦印證紅海危機驅使運價上揚的現況，加上年底有美國總統大選與可能進一步調漲關稅的變數，出現提前拉貨現象，可望帶動第二、第三季獲利，因而決定升評長榮至「買進」，推測合理股價由190元調高到240元。

長榮即將在14日公告第一季財報，外資估計，長榮第一季息稅前利潤（EBIT）為185億元。長榮4月營收318億元，月增6％、年增42％，超標表現已來到市場對第二季營收共識值的39％。

最近運價持續上漲，SCFI指數10日當周比上周增長了19％，匯豐證券認為，主要應是由於亞歐航線的補貨需求，紅海危機可能蔓延整個2024年，以及陸路貨運瓶頸問題所驅動。此外，由於美國總統大選年底登場，進一步加徵關稅的風險再度浮上檯面，貨主可能趕在第二季～第三季初提前加載貨物，以應對變數。

匯豐證券研判，供需狀態短期內將保持緊張，航運業者得以收取額外費用，並維持市場現貨價格。整體看來，與馬士基、ONE聯盟的正面觀點相呼應，長榮第二季～第三季的市場共識具上檔空間。