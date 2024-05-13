新竹縣政府在竹東鎮推動5.5億元的「客家文化大禾埕」計畫，13日由縣長楊文科、客委會主委楊長鎮及立委林思銘等人熱鬧動土開工，預定明年7月完工。原規畫的竹東圖書館因客委會副主委周江杰和竹東鎮長郭遠彰「另有想法」抽離，楊文科直說，建設不要有意識形態，不要有黨派之分，要儘速提出計畫。

楊長鎮表示，竹東大禾埕計畫是蔡英文總統浪漫台三線計畫中，在新竹縣的重要建設，很高興能順利動工，期望此計畫能為地方的進步奠定更好的基礎。

楊文科指大禾埕計畫的意象取自客家人傍晚聚集在禾埕說故事、展演等，歷經業主佔用土地訴訟，縣府勝訴讓業主拆屋還地，感謝客委會補助4.6億餘元，縣府自籌8千8百萬餘元，動工後預定明年7月完工，期待工程如期如質完工，未來將有多元創作、地方創生，作為客家文化傳承的中心點。

楊文科話鋒一轉，指竹東客家文化大禾埕也有不足之處，原規畫竹東圖書館，因客委會副主委周江杰和鎮長郭遠彰「另有想法」，要再另找土地申請，竹東圖書館已成危樓，鎮民希望有新的圖書館已經「爆表」，要趕快提出計畫興建，不然對不起竹東人！

楊文科說，他對竹東鎮的發展都是全力支持，縣府投入的重大建設經費已達20.9億元，還有美中不足的是，縣府全額補助興建的竹東全民運動中心將在年底完工，也補助竹東游泳館改善經費，請郭遠彰趕快處理，要一併OT委外營運。

楊文科說，縣府和竹東鎮公所合作才能造福鎮民，要團結才能做好事，建設不要有意識形態或者黨派之分，一起打拚才能讓竹東鎮早日成竹東市。

郭遠彰說，游泳館改善工程流標4次，會加緊 腳步完成，圖書館將提出「文化發電機」計畫與周江杰副主委討論，經費2.1億元，並積極向國財署要土地，也會加快腳步！

交旅處長陳盈州表示，客家文化大禾埕以統包方式辦理，設計地上4層建築，以環形鋼結構和挑高棚架形塑客家意象，規畫大型展演、假日市集、演藝劇場、創生小舖、藝文展覽、青創音樂練團、錄音室及傳統客家音樂等空間。期成為兼具「在地產業文創升級」、「傳統藝術文化展演」及「多元學習創作」三大面向的文化大禾埕。