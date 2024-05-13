屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運作業9度流標，島上已堆置近600噸垃圾，飄散惡臭，引發民怨，鄉公所雖然10度上網招標，並預計在21日開標，但屏東縣政府13日即進場開始協助清運。屏東縣環保局表示，倘若鄉公所未能在環境部所訂期限下順利完成垃圾清運委外發包，致補助款遭環境部收回，一切後果將請琉球鄉公所自行承擔。

環保局指出，依廢棄物清理法及地方制度法規定，鄉內的垃圾清運由鄉公所負責，清運後的廢棄物處理，再由縣政府負責，因此縣府仍請琉球鄉公所深刻檢討一再流標原因，並針對原因排除招標障礙，以求未來垃圾清運工作永續經營。

屏東縣政府跨海清運小琉球垃圾。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

環保局長顏幸苑表示，這次動員的400噸貨輪，一次可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，依可調度的最大航次，配合船班時間，預估約3週的時間可完成暫置垃圾清運完畢。

顏幸苑說，縣長周春米念茲在茲的是琉球鄉民的生活品質問題，深怕垃圾暫置多時影響到環境衛生，孳生病媒蚊，清運期間仍請琉球鄉公所上午及下午各消毒一次並落實垃圾分類工作，避免衍生傳染病及登革熱問題。

環保局表示，今天（13日）上午7點多，環保局及警察局克服人力、船運、機具及車輛等緊急整備，在鹽埔漁港及小琉球大福漁港完成人力及警力部署，等待垃圾轉運車搭船到小琉球，準備將小琉球這2個多月暫置的600公噸發臭的垃圾運回台灣本島處理，還給琉球鄉民以及全國遠道而來的遊客一個原本該有的乾淨、清潔、風景優美的小琉球。