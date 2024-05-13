白色衣服穿久難免會變黃、有異味，一名男子將衣櫥內多件泛黃的白色衣服，泡在加過碳酸鈉的熱水中，汗漬和髒污都洗得一乾二淨，衣服像新的一樣，他表示第一次洗衣服洗得這麼有成就感，再也不用聞漂白水的臭味，主婦們看了他的分享也讚，過碳酸鈉有超強的清潔力，是居家必備。

原PO日前於臉書社團《家樂福Carrefour商品網友真心話》指出，周末把多件泛黃的白色衣服拿出來，放在加過碳酸鈉的熱水中，浸泡一個晚上再丟洗衣機清水洗過，不論是腋下汗漬、領口髒污、黃斑等，都能一次洗乾淨。

原PO表示，用過碳酸鈉洗的好處是，不用再聞漂白水的味道，也不會造成環境污染，「第一次洗衣服這麼有成就感。」

許多網友也分享過碳酸鈉其他用處，包括浸泡洗衣槽、洗抽油煙機油污、去除茶垢、洗鍋碗瓢盆等，清潔力超強，是居家必備品，但有主婦提醒同一件衣服不能頻繁地用過碳酸鈉洗，衣服的布料會變薄，也要注意不能清潔鋁製品，會導致變黑。