全家「金飯糰」開賣全新海味系列，選用日本豐洲市場直送水產打造，用鮮美海味擄獲消費者味蕾。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富近日與海壽司聯名推出三角飯糰新品，共有明太子海老、豪華海鮮丼、辛味噌沙朗牛口味，售價皆為49元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

7-11自5月15日起推香橙果纖風味清涼冰飲系列，帶來一場酸甜交織的沁涼盛宴。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，29日前享嚐鮮價49元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

初夏到來，涼爽鮮食、沁涼飲品一直是民眾嘴饞時的消暑首選，超商瞄準體感商機紛推一系列新品，包括頂級海味的飯糰、酸甜水果手搖飲，可望再掀一波嚐鮮風潮。

全家長期發展自有飯糰品牌「金飯糰」，嚴選高品質國產白米搭配多元食材入料，透過三段式真空鎖水工法帶出米飯與餡料的黃金平衡食感，以「金制食材」、「金制工法」、「金制食感」飯糰金三角，深耕打造便利商店米食文化，擁有三角飯糰、大飯糰、烤飯糰及大口飯糰4大產品系列，每年熱銷破6千萬顆、相當於每秒鐘賣出2個。為回應消費者多元口味嚐鮮需求，此次金飯糰選用日本豐洲市場直送水產，於15日起陸續推出「北海道蒲燒扇貝」、「北海道秋鮭親子」、「熟成紅鮭」、「熟成明太子」與「蟹肉風味沙拉」5款海鮮口味飯糰，透過鮮美海味直衝消費者味蕾；15日至28日金飯糰三角飯糰系列（不含大飯糰、烤飯糰）任選第二件6折。

萊爾富則首度與海壽司聯名推3款三角飯糰新品，售價皆為49元，商品包含海壽司明太子海老、海壽司豪華海鮮丼、海壽司辛味噌沙朗牛，其中「海壽司豪華海鮮丼」，內含干貝絲、蝦仁丁、魷魚丁、鮭魚肉和鮭魚卵等豐富餡料，飽足感十足，28日前凡購買海壽司聯名三角飯糰搭配指定飲料，即可享合購價69元優惠。

據外部觀察指出，本土手搖飲市場商機達千億，除熱銷的純茶系列外，擁有多元豐富口味和驚喜配料的風味飲也是熱門選項。看好水果系咖啡與茶飲銷售逐年成長，尤其夏季5至8月更是銷售高峰，7-11今年於盛夏到來前整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，自5月15日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，柳橙的熟成果香搭配CITY系列飲品，酸甜交織的沁涼盛宴，期望滿足顧客多元需求。15日至28日，至7-11買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，皆能享任選第2杯7折。

OKmart看準冷飲商機，OKCAFE聯手年輕人最青睞的飲料品牌OOHA氣泡飲，以OKCAFE莊園級美式結合人氣口味氣泡飲，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，爽口微甜的水蜜桃果香烘托出烏龍茶醇厚尾韻，搭配OKCAFE飽滿的麥芽香氣、奶油糖細膩甜感，層次多元，原價65元，29日前期間限定價49元。