國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，先後遭綠營拿大姑涉詐、財產申報、洩密和住家問題猛打，但聲量也因此衝上立委之首。但徐巧芯這些事件，究竟只是口水或真有官司案？《中時新聞網》特別整理出重點，供讀者一次看。
涉嫌財產申報不實：
徐巧芯上月自爆大姑夫婦涉入詐騙案，並澄清與己無關，後卻因自爆曾幫家人墊付100萬元，遭告發涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，目前北檢已收案偵處。
涉洩密台灣援助烏克蘭：
徐巧芯本月公布台捷援烏計畫內容，質疑外交部簽訂密約，遭外交部提告徐巧芯涉犯洩密罪。
住家遭偷拍：
徐巧芯近日被影射位於京華城附近的中古屋住家疑因內線消息獲利；徐則稱此住家遭人偷拍騷擾，已提告對方涉犯《跟騷法》。
徐巧芯昨日也在中天政論節目《週末大爆卦》透露，有電視台記者亂翻她的信箱，她也會提告。
溫朗東：
徐巧芯指控親綠媒體人溫朗東「裝瘋賣傻」逃避兵役，遭溫到台北地檢署控告徐妨害名譽、違反個資法，再提起民事求償新台幣150萬元。
但面對這些案件，徐巧芯多次強調個性就是如此，看到不對的地方就會講出來。
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