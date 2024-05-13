國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，先後遭綠營拿大姑涉詐、財產申報、洩密和住家問題猛打，但聲量也因此衝上立委之首。但徐巧芯這些事件，究竟只是口水或真有官司案？《中時新聞網》特別整理出重點，供讀者一次看。

涉嫌財產申報不實：

徐巧芯（中）日前到花蓮關心震災時，因被媒體問到大姑夫婦涉及詐騙、洗錢一事，倒在黨團總召傅崐萁（後左）懷裡放聲大哭。（中時資料照，羅亦晽攝）

徐巧芯上月自爆大姑夫婦涉入詐騙案，並澄清與己無關，後卻因自爆曾幫家人墊付100萬元，遭告發涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，目前北檢已收案偵處。

涉洩密台灣援助烏克蘭：

徐巧芯本月公布台捷援烏計畫內容，質疑外交部簽訂密約，遭外交部提告徐巧芯涉犯洩密罪。

住家遭偷拍：

徐巧芯近日被影射位於京華城附近的中古屋住家疑因內線消息獲利；徐則稱此住家遭人偷拍騷擾，已提告對方涉犯《跟騷法》。

徐巧芯昨日也在中天政論節目《週末大爆卦》透露，有電視台記者亂翻她的信箱，她也會提告。

溫朗東：

親綠媒體人溫朗東（中）。（中時資料照，陳志賢攝）

徐巧芯指控親綠媒體人溫朗東「裝瘋賣傻」逃避兵役，遭溫到台北地檢署控告徐妨害名譽、違反個資法，再提起民事求償新台幣150萬元。

但面對這些案件，徐巧芯多次強調個性就是如此，看到不對的地方就會講出來。