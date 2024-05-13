無黨籍立委高金素梅。（資料照，姚志平攝）

國民黨立委徐巧芯近期深陷多項爭議，遭民進黨猛攻，前中廣董事長趙少康今（13）日與「戰鬥藍」民代聚集為徐巧芯加油打氣，無黨籍立委高金素梅也出席。高金素梅提到徐巧芯家人遭騷擾一事，呼籲準總統賴清德要為此表態，否則這樣的事未來會更氾濫。

高金素梅今表示，她在立法院22年，經過了陳水扁、馬英九以及蔡英文時期，深感政務官越來越不倫不類，說話也沒教養、沒風度，連執行政策都亂了套。

高金素梅感嘆表示，中華民國這棵大樹看似茂盛，實際上卻已經被「機密蛀蟲」、「國安蛀蟲」蛀到快枯萎了，而徐巧芯這個了不起的「啄木鳥」要把蛀蟲吃掉、消滅掉，讓她這個身為在立院22年的立委，也要給徐巧芯支持跟加油打氣。

「徐巧芯被對待的方式已超乎政治人物跟藍綠」，高金素梅強調，徐巧芯是政治人物，理所當然要被監督，但其家人有必要被騷擾？高金素梅直言，若民進黨或賴清德針對這件事情不表態或糾正，以後這樣的事會氾濫到每個政治人物及家人身上，這是非常嚴重的事。

高金素梅重申，她要很嚴肅的提醒將上任的賴清德，要對這件事表態，否則上任簡直就是讓台灣這塊土地的道德淪喪。