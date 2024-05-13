太平區公所13日在公所前廣場舉辦「太平區花蓮震災農特產品義賣活動」，當地企業、社團踴躍參與。（馮惠宜攝）

響應台中市長盧秀燕「為母親做件好事，用行動溫暖花蓮！」太平區公所今（13日）在公所前廣場舉辦「太平區花蓮震災農特產品義賣活動」，當地企業、社團踴躍參與，太平區長許貴芳表示，市長日前到花蓮賑災，捐出2000多萬元，太平區公所也引進花蓮市農會、富麗農會逾50萬元農特產品協助行銷，讓花蓮優質農產品「貨出去」。

太平區公所廣場13日擺起市集，陳列有機胚芽白米、富麗黑米、山苦瓜茶、馬告山胡椒粉等琳琅滿目的花蓮農特產品，和鄰近的市場市集搶人潮，民眾看到來自花蓮的好米，開心採買起來，不少產品更是早早就賣到缺貨。

許貴芳表示，太平區20多年前經歷921大地震，滿目瘡痍情境歷歷在目，因此對0403花蓮大地震造成嚴重災情特別感同身受，響應市長盧秀燕所呼籲「我們一直都在！」理念，舉辦此次義賣活動，展售花蓮各地優質農特產品，協助其貨暢其流。此外也將組織各式社團交流、參訪、研習及旅遊活動至花蓮，協助花蓮順利重建早日脫離陰霾。

這次活動由太平地方長安醫院、國軍台中總醫院、丁王企業、太平農會、太平樹孝商圈管理委員會、太平區後備軍人輔導中心、台中市太平教育發展協會、台中市圓明關懷協會、新高里福德正神祠、台中市大台中警察之友會太平辦事處、太平區樂安宮、新坪里福德正神祠、財團法人一貫道崇正基金會、財團法人志浩慈善基金會、太平區北天宮、台中市太平區光隆社區發展協會16個機關團體、公司行號分別認購總值超過50萬元農特產品進行販售，台中市議員黃佳恬也到場參與，呼籲民眾一起買起來。