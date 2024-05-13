藝人ØZI才被謝和弦前妻Keanna爆料有過親密關係，沒想到他不僅不甩這些言論，還大方曬出與模特兒Jane的同框照，似乎等同正式公開兩人戀情；接著附文寫下一段文字，似乎認定女友是「一家人」，讓網友相當期待他的好消息。

ØZI和攝影師爸爸陳文彬、媽媽葉璦菱同遊首爾，母親節當天他曬出全家人的出遊照；除了雙親的甜蜜合影，也有他和母親葉璦菱的同框，不過其中一張照片，竟是他跟Jane坐在戶外喝咖啡被拍的畫面；Jane不僅不避嫌對著鏡頭大方比YA，還露出燦爛笑容，兩人關係不言而喻。

ØZI疑似認定女友是「一家人」。（圖／ozifp IG）

尤其ØZI的發文被眼尖網友抓包經過修改，原本他是寫著「family trip」(家庭旅遊)，後來突然修改成「Mothers day trip」(母親節旅遊)，似乎認定女友早已經是「一家人」，並藉著母親節低調宣布戀情。對此，網友們難掩激動獻上祝福：「官宣。絕對是官宣」、「誰讓你母親節這樣放閃的，還不只一對在閃」、「母親節穿插官宣」、「我要被閃死了，好喜歡」。

Keanna坦承與ØZI曾發生親密行為。（圖／KT - Keanna Taiyh 臉書）

Jane大方性感，有著勾魂電眼及魔鬼身材。和ØZI的緋聞傳了一年多，但之前雙方始終沒有正面承認。這回PO出同框照，是否意味著好事將近。之前葉璦菱曾在節目上提到，非常期待兒子趕快結婚讓她有孫可抱，還公開希望未來媳婦的個性比較活潑外向，但也強調：「只要他們健康、相愛就好。」