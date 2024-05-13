好萊塢女星蘇珊貝克莉妮（Susan Backlinie），1975年憑藉演出史蒂芬史匹柏執導的經典電影《大白鯊》受到關注。當年她飾演第一位遭到大白鯊攻擊的受害者，該場景成為全片最驚悚的一幕。如今經紀人證實，蘇珊貝克莉妮於美國時間11日在加州住處，因突發心臟病離世，享年77歲。

對此，她的老公斯溫德爾 （Harvey Swindall）也悲痛表示，妻子的死來得「非常突然」。事實上，蘇珊貝克莉妮（Susan Backlinie）因為演出電影《大白鯊》而走紅，劇中她深夜外出，跳入大海裡游泳，成為第一個遭鯊魚奪命的受害者，由於畫面太血腥，當時被公認是全片最恐怖的場景。

Goodbye Susan Backlinie we will never forget about your great movie acting performances.🦈🌊⛵😔🪦 #JAWS #SusanBacklinie pic.twitter.com/rI0jKFVqzE — Ki-Pat Tao (@KiPatTao1) May 12, 2024

蘇珊貝克莉妮在擔任演員前，是名傑出的游泳運動員，曾獲得全國獎項，史蒂芬史匹柏就是相中她這點才讓她出演《大白鯊》。導演還曾經透露，拍攝時為了讓蘇珊貝克莉妮有最真實的反應，所以並未告知她何時會被拖進水中；且為營造出被大白鯊強行拖拉的效果，還分別找了10個男性站在左右兩邊來回拉扯繩子。

而蘇珊貝克莉妮繼《大白鯊》後，還曾與史蒂芬史匹柏於電影《1941》中合作，1977年她出演恐怖片《凶獸出籠》（Day of the Animals），1981年則在吉姆漢森的《布公仔大追緝》（The Great Muppet Caper）中扮演水上芭蕾表演者。