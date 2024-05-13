力暘能源涉嫌官商勾結違法解套小二甲禁令被台南地檢署偵結起訴後，台南市議會國民黨團13日除針對檢方起訴書指力暘能源透過立委「關心」，要求進一步查辦立委有無不法外，也要求市府撤銷力暘非法光電案場的許可。

市府經發局回應說，此案將於判決確定，並確認力暘有利用不法手段取得許可後，與中央協調處理撤照問題。台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖也說，針對力暘其餘共犯部分，檢方已簽分他案了解中，如有共犯將追加起訴。

國民黨團書記長許至椿偕議員蔡育輝、李中岑、蔡宗豪、尤榮智、方一峰、盧崑福等人及議員王家貞、曾培雅的代表，共同舉行「台南地檢，起訴91億光電弊案，為何獨漏中央『關心』民代和能源局官員？」，並邀請市府經發局、政風處官員與會。

黨團認為，民進黨能源政策應該停下來好好檢討了，不希望能源政策成為少數人綁樁獲得特定利益的對象，力暘弊案20年售電不法所得金額高達91億元，該黨團請司法檢調該怎麼半就怎麼半，也希望市府對力暘集團的非法光電案場撤照，切勿姑息，以防弊案再度發生。

黨團還說，民進黨錯誤的能源政策養了一堆「綠蟑螂」，在民進黨中央及地方官員的護航下，力暘集團非法小二甲20年售電不法獲利91億2601萬8763元，除以種電面積81.38公頃，平均每公頃20年售電可獲利1億1214萬元。

黨團指出，該黨團接獲檢舉資料顯示，光是力暘光電弊案就有中央民代介入7場會議，包括：2021年3月18日參與兆明生公司協調會、同年5月3日要求嘉義布袋台南環境敏感圖資、8月9日協調光電等，以及最為外界所知的2022年3月28日在台南的《台南市光電自治條例》協調會，當時出席的人有經濟部能源局副局長李君禮、光電組長林文信、經發局長陳凱凌等人，檢方的起訴書也有中央民代介入「關心」的痕跡，請檢調查明檢舉事件的真偽。